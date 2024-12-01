Лопетеги недоволен первым голом и вторым пенальти «Арсенала»: «Габриэл толкал Пакета в спину, не дав ему выпрыгнуть. Контакт Фабианьского – незначительный»
Матч обслуживала бригада судей во главе с Энтони Тэйлором.
«Я разочарован первым таймом. Мы заслужили забить два гола, а они не заслуживали пять. Нам не повезло с некоторыми решениями, на мой взгляд. В эпизоде с первым голом, как мне кажется, была блокировка».
О фоле Лукаша Фабианьского на Габриэле в штрафной и пенальти
«Мне кажется, контакт был незначительным. Нам просто не повезло. Нужно действовать лучше, это точно.
Мы приняли неверные решения в обороне – поэтому матч вышел странным. Но команда показала характер и боролась.
Сегодня нам не повезло с судейскими решениями. Мы задавали вопрос перед матчем арбитру насчет блокировки, потому что как тренер я должен понимать границы допустимого. На этой неделе нам нужно улучшить свои индивидуальные действия в защите», – сказал главный тренер «Вест Хэма».
О первом голе «Арсенала», пришедшем с углового
«В первом тайме один из игроков толкал в спину [Лукаса] Пакета с единственной целью – помешать ему выпрыгнуть.
Первый гол был ключевым, но дальше были моменты, в которых мы могли сыграть лучше. Иногда мы готовимся к матчам и не знаем, что разрешено, а что нет. Правила должны быть одинаковыми для всех», – добавил Лопетеги в интервью Sky Sports.
«Если это не фол, то нам нужно пересмотреть правила», – заключил испанец.
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