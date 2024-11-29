Мбаппе, Беллингем и Браим сыграют с «Хетафе». Игроки «Реала» испытывали дискофморт после матча с «Ливерпулем»
Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Браим Диас сыграют в ближайшем матче.
Ранее сообщалось, что все трое испытывали дискомфорт после игры с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (0:2).
Как сообщил журналист Хосе Луис Санчес для El Chiringuito de Jugones, Мбаппе, Беллингем и Браим будут готовы к матчу против «Хетафе».
Сегодня игроки прошли проверку физического состояния, а не медицинское обследование.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito TV
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