Мбаппе, Беллингем и Браим сыграют с «Хетафе». Игроки «Реала» испытывали дискофморт после матча с «Ливерпулем»

Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Браим Диас сыграют в ближайшем матче.

Ранее сообщалось , что все трое испытывали дискомфорт после игры с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (0:2).

Как сообщил журналист Хосе Луис Санчес для El Chiringuito de Jugones, Мбаппе , Беллингем и Браим будут готовы к матчу против «Хетафе ».

Сегодня игроки прошли проверку физического состояния, а не медицинское обследование.