36

«Да насрать на нее». Лунев о критике Заремы в адрес «Динамо»

Андрей Лунев прокомментировал критику со стороны Заремы Салиховой.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна ранее заявила: «Пока играют с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть. Розовые свитерочки, артисты, хоккеисты, фигуристы – сейчас это «Динамолэнд».

Зарема сказала, что вам можно забыть о тройке в таблице, пока играете с медиакомандами, вы – «Динамолэнд». Ей нужно ответить.

– Почему? Зареме не надо отвечать – она сама контент создает.

– Но она раскритиковала вас…

– Да насрать на нее, – сказал вратарь «Динамо» Андрей Лунев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Лунев
logoпремьер-лига Россия
logoЗарема Салихова
logoДинамо Москва
logoСпартак
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Губернатор Самарской области: «Подам заявление в правоохранительные органы – по факту работы агентских групп в российском футболе»
1712 минут назад
Мбаппе, Беллингем и Браим сыграют с «Хетафе». Игроки «Реала» испытывали дискофморт после матча с «Ливерпулем»
613 минут назад
Гендиректор «Црвены Звезды» спел «Катюшу» после 5:1 с «Штутгартом» в ЛЧ: «Я люблю Россию, русских людей, русские песни»
4032 минуты назадВидео
Проверьте свои силы против нашей редакции – приходите на праздничный квиз в честь дня рождения Спортса’‘! 2 декабря в 19:30 на «ВТБ Арене»
33 минуты назад
«Путин – лучший учитель, который только может быть. Великий президент, надеюсь, при нем Россия будет только расти». Экс-защитник «Пари НН» Масоэро об РФ
4652 минуты назад
Романцев считает, что Мостовой готов тренировать: «Команды, готовые протянуть руку амбициозному тренеру с хорошим вкусом и нестандартными идеями, о выборе не пожалеют»
21сегодня, 10:29
«Зенит» планирует выкупить Садулаева у «Ахмата» зимой. Хавбек может остаться в Грозном до лета (Иван Карпов)
59сегодня, 10:28
Селихов может перейти из «Спартака» в «Ростов» зимой. Контракт вратаря рассчитан до лета, в клубе не обсуждали его продление (Иван Карпов)
30сегодня, 10:09
Димарко, Гарначо, Кудус – среди претендентов на приз Пушкаша за лучший гол года от ФИФА
13сегодня, 10:01
Анчелотти заявил журналисту, что «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов-2024/25
83сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Мальорка» примет «Валенсию», «Барселона» и «Атлетико» сыграют в субботу, «Реал» – в воскресенье
3 минуты назад
Семак перед «Крыльями»: «Приятно, что «Зенит» играет дома, готовиться проще. Надеюсь, Глушенков сможет сыграть 90 минут, он уже втягивается»
230 минут назад
Федор Кудряшов: «Комментатору тяжело дать оценку – большинство из них не играло. Смотреть футбол лежа на диване – это одно, а выходить на поле и делать работу на высоком пульсе – другое»
438 минут назад
Карлос Акапо: «Не нравится, что Винисиусу приходится проходить через расизм – его нужно искоренить из футбола. Надеюсь, в Испании появится закон, который защитит людей»
6сегодня, 10:14
«Локомотив» сыграет с «Химками». Железнодорожники, приходите поддержать команду на стадионе!
1сегодня, 08:00Реклама
Черданцев о ЦСКА Николича: «Скучная команда, если сравнивать с игрой при Федотове при всей несправедливой критике к нему» 
30сегодня, 07:57
Гафин о «Динамо»: «Ориентируемся на рублевый бюджет. Курс доллара в контрактах игроков? У всех он разный» 
6сегодня, 07:34
Ребров о «Спартаке»: «Все наши ребята говорят на английском, Игнатов – вообще свободно. Другое поколение, в этом плане они лучше, чем мы» 
10сегодня, 07:17
Кудряшов учится на спортивный менеджмент: «У меня и так волос уже нет, а если тренером стану, то и брови с ресницами выпадут» 
7сегодня, 06:47
Чанов о дебюте Худякова за «Штурм»: «Приятно, что, несмотря на санкции, наши вратари держат марку в Европе и поддерживают имидж российской школы» 
10сегодня, 06:20