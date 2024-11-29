«Да насрать на нее». Лунев о критике Заремы в адрес «Динамо»

Андрей Лунев прокомментировал критику со стороны Заремы Салиховой.

Супруга бывшего владельца «Спартака » Леонида Федуна ранее заявила: «Пока играют с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть. Розовые свитерочки, артисты, хоккеисты, фигуристы – сейчас это «Динамолэнд» .

– Зарема сказала, что вам можно забыть о тройке в таблице, пока играете с медиакомандами, вы – «Динамолэнд». Ей нужно ответить.

– Почему? Зареме не надо отвечать – она сама контент создает.

– Но она раскритиковала вас…

– Да насрать на нее, – сказал вратарь «Динамо» Андрей Лунев .