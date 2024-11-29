Гендиректор «Црвены Звезды» спел «Катюшу» после 5:1 с «Штутгартом» в ЛЧ: «Я люблю Россию, русских людей, русские песни»

Гендиректор «Црвены Звезды» спел «Катюшу» после победы над «Штутгартом».

Встреча 5-го тура Лиги чемпионов проходила в Белграде и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

Генеральный директор «Црвены Звезды » Звездан Терзич во время празднования победы в ресторане выхватил микрофон у бывшего президента РПЛ и советника президента УЕФА Сергея Прядкина и исполнил строчку из песни.

Позднее Терзич в интервью «РБ Спорт» признался в любви России.

«Я спел песню «Катюша»? Это моя самая любимая песня. И я люблю Россию, русских людей, русские песни», – заявил Терзич.