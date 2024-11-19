Кузьмичев обвинил Абаскаля в уходе Джикии из «Спартака»: «Вероятно, наговорил такое, что ему поверили. Если бы с Гильермо расстались раньше, все было бы нормально»
Джикия покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 в связи с истечением срока контракта. В сентябре 30-летний защитник перешел в «Химки».
«Могу предполагать, что расставание было не по спортивным причинам. Скорее всего, Абаскаль наговорил такое, что поверили на тот момент главному тренеру. А через некоторое время расстались и с ним. Думаю, если бы с Абаскалем расстались раньше, то все было бы нормально. Для меня это тоже непонятная ситуация. Единственное, мне кажется, затянули с принятием решения. Ему нужно было продлевать контракт со «Спартаком» еще за полгода. Но здесь Георгий поверил руководству красно-белых, которое сказало, что у них есть желание продлить соглашение. Джикия на тот момент поступил честно – никакие предложения не рассматривал. А когда стал свободным агентом и со «Спартаком» не сложилось, большой заинтересованности от ведущих клубов, к сожалению, не было.
Но это связано еще с тем, что при Абаскале Георгий потерял место в стартовом составе, и многие посчитали, что уровень футболиста пошел на спад. А реально оценить не было возможности, поскольку не играл. Может быть, такой момент сыграл негативную роль во всей ситуации», – сказал бывший директор академии «Локомотива»
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