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Матч «Краснодар» – «Спартак» прокомментируют Трушечкин и Дурасов. На игру ЦСКА – «Рубин» назначены Генич и Пойда

Стали известны комментаторы на матчи 17‑го тура Мир РПЛ.

30 ноября

«Акрон» – «Оренбург» – Михаил Моссаковский, Петр Коптев;

ЦСКА – «Рубин» – Константин Генич, Александр Пойда;

«Ростов» – «Пари НН» — Роман Трушечкин, Сергей Дурасов;

1 декабря

«Краснодар» – «Спартак» – Роман Трушечкин и Сергей Дурасов.

«Локомотив» – «Химки» – Александр Неценко, Дмитрий Жичкин;

«Зенит» – «Крылья Советов» – Михаил Крестинин, Павел Богданов;

«Динамо» (Махачкала) – «Факел» – Александр Аксенов;

2 декабря

«Ахмат» – «Динамо» (Москва) – Александр Аксенов, Адам Ахмадов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoОренбург
logoАкрон
logoМихаил Моссаковский
logoРостов
logoРубин
logoПари НН
logoКонстантин Генич
logoАлександр Пойда
logoСпартак
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoРоман Трушечкин
logoСергей Дурасов
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoХимки
logoАлександр Неценко
logoДмитрий Жичкин
logoАхмат
logoФакел
logoДинамо Махачкала
logoДинамо Москва
Александр Аксенов
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
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