Матч «Краснодар» – «Спартак» прокомментируют Трушечкин и Дурасов. На игру ЦСКА – «Рубин» назначены Генич и Пойда
Стали известны комментаторы на матчи 17‑го тура Мир РПЛ.
30 ноября
«Акрон» – «Оренбург» – Михаил Моссаковский, Петр Коптев;
ЦСКА – «Рубин» – Константин Генич, Александр Пойда;
«Ростов» – «Пари НН» — Роман Трушечкин, Сергей Дурасов;
1 декабря
«Краснодар» – «Спартак» – Роман Трушечкин и Сергей Дурасов.
«Локомотив» – «Химки» – Александр Неценко, Дмитрий Жичкин;
«Зенит» – «Крылья Советов» – Михаил Крестинин, Павел Богданов;
«Динамо» (Махачкала) – «Факел» – Александр Аксенов;
2 декабря
«Ахмат» – «Динамо» (Москва) – Александр Аксенов, Адам Ахмадов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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