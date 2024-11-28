Форвард «Факела» Каштанов о тратах: «Самая дорогая штука – барсетка Louis Vuitton за 60 или 70 тысяч рублей. В остальном все просто, 70% уходит на ипотеку»

Алексей Каштанов рассказал о самой дорогой покупке.

– А как, пробившись из любителей в РПЛ, сделать так, чтобы голову не снесло? Ведь уровень вашего дохода вырос в разы.

– Я знаю цену деньгам. Не покупаю каких-то нереальных вещей, курток и так далее. Самая дорогая штука – барсетка Louis Vuitton, которую мне Эрик Бикфалви привез из Венгрии. Она стоит 60 или 70 тысяч рублей. А в остальном все довольно просто. Сейчас вот в ипотеку влез. 70 процентов зарплаты уходит на нее.

– Ого!

– Ну да. Такой вот период в жизни. Ничего страшного. Живем копейка в копейку. Все-таки первые платежи довольно большие. Поговорили с детьми, объяснили, что вот сейчас у нас такая жизнь. Сын с дочкой нормально отреагировали. У нас с супругой от них секретов нет.

Понятно, что уровень дохода тоже вырос. Есть те же премиальные. Но голова у меня точно никуда не улетела! Футбол всегда будет для меня на первом месте. Его надо любить больше, чем деньги – и все будет хорошо, я в это верю, – сказал нападающий «Факела».

Форвард «Факела» Каштанов: «Работал на складе «Пятерочки», весил 115 кг, не следил за собой. Ничего зазорного не вижу – у меня жена, двое детей, понимал ответственность»