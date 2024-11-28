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Форвард «Факела» Каштанов: «Работал на складе «Пятерочки», весил 115 кг, не следил за собой. Ничего зазорного не вижу – у меня жена, двое детей, понимал ответственность»

Форвард «Факела» Алексей Каштанов рассказал о периоде работы в супермаркете.

– Вы в интервью пресс-службе «Факела» сказали, что как-то весили 115 кг...

– Ну да, было такое. 115... Не следил за собой. Работал тогда в «Пятерочке», ел все, что хотел. То ночная смена, то дневная. Никакого нормального режима. Спортом толком не занимался. Поигрывал на КФК...

Но я не жалуюсь. Наоборот, рад, что жизнь такие сюрпризы мне преподнесла.

– А в «Пятерочке» на кассе работали?

– Нет. На складе. Не вижу в этом ничего зазорного. У меня же жена, двое детей. Понимал всю степень ответственности.

Добытчиком в семье должен быть мужчина. Я всегда хотел, чтобы моя жена не работала, а воспитывала детей. И сейчас так и происходит. Это тоже огромный труд.

В наше время тяжело воспитать достойных детей. Сын у меня на хоккей ходит, дочка – на танцы. И моя супруга устает не меньше меня, – сказал Каштанов, права на которого принадлежат «Уралу».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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