Шахин о 3:0 с «Динамо» Загреб: «Боруссии» пришлось нелегко против крепкой команды, оборонявшейся низким блоком» 

Нури Шахин оценил победу над загребским «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Непростой матч. Мы играли против крепкой команды, которая оборонялась низким блоком.

Пришлось нелегко, но мы сохраняли терпение и здорово играли с мячом. Мне понравилось, как мы действовали», – сказал тренер дортмундской «Боруссии ».