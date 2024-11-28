Шахин о 3:0 с «Динамо» Загреб: «Боруссии» пришлось нелегко против крепкой команды, оборонявшейся низким блоком»
Нури Шахин оценил победу над загребским «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов.
«Непростой матч. Мы играли против крепкой команды, которая оборонялась низким блоком.
Пришлось нелегко, но мы сохраняли терпение и здорово играли с мячом. Мне понравилось, как мы действовали», – сказал тренер дортмундской «Боруссии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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