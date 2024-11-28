Мотта про 0:0 с «Астон Виллой»: «Ювентус мало создавал и мало позволял сопернику. Осталось три матча в ЛЧ – нужно максимально выложиться, считать очки будем потом»

Тиаго Мотта прокомментировал ничью с «Астон Виллой».

Матч «Астон Виллы » и «Ювентуса» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 0:0.

«Мы увозим одно очко. Команда была компактной, мы мало создавали и мало позволяли сопернику. Наша игра была отлично сбалансирована.

Мы все время хотим побеждать. Нам осталось сыграть три матча в общем этапе – с «Манчестер Сити », «Брюгге » и «Бенфикой». Это важный момент, мы должны выкладываться в каждой игре по максимуму. Подсчитывать [очки] мы будем в конце, если это понадобится. Нам предстоит сыграть много матчей», – сказал главный тренер «Ювентуса ».