Мотта про 0:0 с «Астон Виллой»: «Ювентус мало создавал и мало позволял сопернику. Осталось три матча в ЛЧ – нужно максимально выложиться, считать очки будем потом»
Тиаго Мотта прокомментировал ничью с «Астон Виллой».
Матч «Астон Виллы» и «Ювентуса» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 0:0.
«Мы увозим одно очко. Команда была компактной, мы мало создавали и мало позволяли сопернику. Наша игра была отлично сбалансирована.
Мы все время хотим побеждать. Нам осталось сыграть три матча в общем этапе – с «Манчестер Сити», «Брюгге» и «Бенфикой». Это важный момент, мы должны выкладываться в каждой игре по максимуму. Подсчитывать [очки] мы будем в конце, если это понадобится. Нам предстоит сыграть много матчей», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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