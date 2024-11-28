Побит рекорд по голам за один тур Лиги чемпионов – 67 мячей за 18 матчей. Предыдущий лучший результат – 63 за 16 игр в 2000-м
5-й тур нынешней Лиги чемпионов стал самым результативным в истории турнира.
За 18 матчей Лиги чемпионов на этой неделе было забито 67 голов: 40 во вторник, 27 в среду. Это рекорд турнира.
Предыдущий рекорд был установлен в первом туре ЛЧ-2000/2001: тогда забили 63 гола, но за 16 матчей.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Лиги чемпионов
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