Суарес продлил контракт с «Интер Майами» до конца 2025 года

Луис Суарес продлил контракт с «Интер Майами» на сезон-2025.

37-летний уругвайский нападающий перешел в команду из МЛС в начале 2024 года на правах свободного агента.

В 37 матчах за «Интер Майами» Суарес забил 25 мячей и сделал 12 голевых передач.

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