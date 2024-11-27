Суарес продлил контракт с «Интер Майами» до конца 2025 года
Луис Суарес продлил контракт с «Интер Майами» на сезон-2025.
37-летний уругвайский нападающий перешел в команду из МЛС в начале 2024 года на правах свободного агента.
В 37 матчах за «Интер Майами» Суарес забил 25 мячей и сделал 12 голевых передач.
Изображение: x.com/InterMiamiCF
Маскерано возглавил «Интер Майами» Месси. Контракт – до конца 2027 года
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер «Интер Майами»
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