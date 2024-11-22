Владелец «Интер Майами» о Месси: «Лео будет нашим номером 10 во время открытия нового стадиона в 2026-м, уверен»
Владелец «Интер Майами» считает, что Лионель Месси останется в клубе в 2026 году.
Контракт аргентинского форварда с клубом рассчитан до конца 2025 года, однако есть опция продления до конца 2026 года.
«Я полностью уверен, что во время открытия нашего нового стадиона в 2026 году Лионель Месси будет нашим номером 10», – сказал совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас.
Новый стадион «Интер Майами» за миллиард долларов. Месси точно понравится
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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