Владелец «Интер Майами» о Месси: «Лео будет нашим номером 10 во время открытия нового стадиона в 2026-м, уверен»

Владелец «Интер Майами» считает, что Лионель Месси останется в клубе в 2026 году.

Контракт аргентинского форварда с клубом рассчитан до конца 2025 года, однако есть опция продления до конца 2026 года.

«Я полностью уверен, что во время открытия нашего нового стадиона в 2026 году Лионель Месси будет нашим номером 10», – сказал совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас.

Новый стадион «Интер Майами» за миллиард долларов. Месси точно понравится