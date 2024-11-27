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«Интер» и Думфрис продлили контракт до 2028 года

«Интер» и Дензел Думфрис продлили контракт.

Новое соглашение с 28-летним защитником рассчитано до 30 июня 2028 года.

Думфрис выступает за «Интер» с 2021 года. В сезоне-2024/25 нидерландец отметился 2 голами в 10 матчах Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь.

Фото: inter.it

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Интера»
logoИнтер
logoДензел Думфрис
logoсерия А Италия
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