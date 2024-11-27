Ямаль выиграет приз Golden Boy. Объявят сегодня (Diario Sport)

Ламин Ямаль получит приз лучшему молодому футболисту года.

17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании станет обладателем награды Golden Boy, пишет Diario Sport. Официально об этом объявят сегодня.

Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту года в Европе. Он вручается итальянской газетой Tuttosport. Действующим обладателем награды является Джуд Беллингем.

Ямаль, Эндрик, Гарначо, Савио, Тель, Кубарси и Гюлер – в списке 25 претендентов на Golden Boy