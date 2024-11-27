«Сити» упустил 3:0 за 15 минут до конца. Даже не верится – что вообще происходит?
Бедный Пеп.
«Манчестер Сити» снова потерял очки – и как! 3:3 с «Фейеноордом», хотя до 75-й минуты спокойно вели 3:0 и закрывали серию из пяти поражений.
И закрыли ведь. Но есть нюанс.
А ведь у «Сити» все получалось. Холанд оформил дубль и побил новый рекорд
Повели только на 44-й минуте: мяч вылетел из штрафной и попал к защитнику Натану Аке, он зарядил в створ, но гости вроде справились. Только перед этим полузащитник Квинтен Тимбер врезал по ноге Эрлингу Холанду, и арбитр Раду Петреску не проглядел.
Эрлинг спокойно реализовал шанс, а еще быстрее всех накопил 50 результативных действий в ЛЧ. Побил рекорд Руда ван Нистелроя: голландец потратил 45 игр, а норвежец – на одну меньше.
Уже на 50-й минуте Илкай Гюндоган удвоил счет, помог рикошет от защитника Давида Ганцко.
Еще через три минуты «Сити» оформил разгром. Провал «Фейеноорда» в защите, по флангу проскочил Матеуш Нунеш, дальше привычная схема: прострел в штрафную, где ждет Холанд – подставил ногу и сделал дубль.
Спустя минуту мяч в ворота чуть не затолкали Джек Грилиш и Йошко Гвардиол. Не повезло.
3:0 ⏭️ 3:3 за 14 минут – что произошло?
За 15 минут до конца матча «Фейеноорд» магически отыгрался.
⚽️75’ – привоз Гвардиола у своих ворот, плохой пас на Эдерсона. Анису Хадж-Муссе убрал кипера и закатил в пустые.
⚽️82’ – «Сити» легко пустил соперника во вратарскую: мяч после прострела прошел сквозь Эдерсона и оказался у Сантьяго Хименеса почти на линии ворот.
⚽️89’ – снова проспали атаку, вингер Игор Пайшао ушел от выскочившего из ворот Эдерсона и закинул на дальнюю штангу, где завершил защитник Ганцко.
3:0 ⏭️ 3:3 за 14 минут.
В самом конце Грилиш попал в штангу, но кого это волнует, когда команда так отдает матчи?
Пеп схватился за голову (еще после первого гола) и разодрал себя. Видимо, что-то чувствовал?
Холанд в шоке после третьего. Что это было?
«Манчестер Сити» – первая команда в истории Лиги чемпионов, которая вела 3:0 до 75-й минуты и не выиграла.
Шесть матчей без побед – Пеп повторил антирекорд
Худший отрезок с Пепом до этого – осень 2016-го. Тогда «Ман Сити» идеально начал сезон и выиграл 10 раз подряд во всех турнирах. Гвардиола лидировал в чемпионате, но в конце сентябре пришла безвыигрышная шестиматчевая серия – до сих пор худшая в его карьере:
🤝 «Селтик», 3:3, Лига чемпионов;
❌ «Тоттенхэм», 0:2, АПЛ;
🤝 «Эвертон», 1:1, АПЛ;
❌ «Барселона», 0:4, Лига чемпионов;
🤝 «Саутгемптон», 1:1, АПЛ;
❌ «Ман Юнайтед», 0:1, Кубок лиги.
«Сити» сломал кризис разгромом «Вест Бромвича» (4:0) и победой над «Барсой» (3:1), а потом снова потерял очки с «Мидлсбро». Именно тогда Пеп слетел с первого места и не возвращался до финиша сезона.
Как вспоминал Пабло Сабалета, Пеп запретил игрокам пользоваться интернетом на базе, договорился об отключении даже мобильной связи. Запретил пиццу, заставлял завтракать и обедать под его присмотром.
Сам Гвардиола в интервью The Guardian не паниковал: «Мы должны делать то, во что верим. Я верю во владение мячом. В спорте никто не выигрывает вечно».
Что у «Сити» дальше?
Впереди выезд к «Ливерпулю», крайне важный матч в чемпионской гонке. Если «Сити» не переломит кризис, потенциально отстанет аж на 11 очков. У команды Арне Слота перед этим матч с «Реалом» в Лиге чемпионов.
Выглядит сложно, да и Гвардиола не выигрывал на «Энфилде» с февраля 2021-го. А теперь там новый тренер, первый очный матч против него.
Потом «Сити» играть дома с «Ноттингемом», сенсацией сезона от Нуну Эшпириту Санту – неприятный оппонент для Гвардиолы еще со времен «Вулвз». Дальше два выезда подряд – к «Кристал Пэлас» и «Ювентусу».
Фото: Gettyimages.ru/Carl Recine, Michael Regan; IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press
Тоже чтоли сотряс получил, как у Кариуса
МанСити в сегодняшнем матче пробил по воротам 18 раз. Когда команда катает вату, она не бьёт по воротам два десятка раз.
Стерильно - это у Ювентуса.