«Сити» упустил 3:0 за 15 минут до конца. Даже не верится – что вообще происходит?

Бедный Пеп.

«Манчестер Сити» снова потерял очки – и как! 3:3 с «Фейеноордом», хотя до 75-й минуты спокойно вели 3:0 и закрывали серию из пяти поражений.

И закрыли ведь. Но есть нюанс.

А ведь у «Сити» все получалось. Холанд оформил дубль и побил новый рекорд

Повели только на 44-й минуте: мяч вылетел из штрафной и попал к защитнику Натану Аке, он зарядил в створ, но гости вроде справились. Только перед этим полузащитник Квинтен Тимбер врезал по ноге Эрлингу Холанду, и арбитр Раду Петреску не проглядел.

Эрлинг спокойно реализовал шанс, а еще быстрее всех накопил 50 результативных действий в ЛЧ. Побил рекорд Руда ван Нистелроя: голландец потратил 45 игр, а норвежец – на одну меньше.

Уже на 50-й минуте Илкай Гюндоган удвоил счет, помог рикошет от защитника Давида Ганцко.

Еще через три минуты «Сити» оформил разгром. Провал «Фейеноорда» в защите, по флангу проскочил Матеуш Нунеш, дальше привычная схема: прострел в штрафную, где ждет Холанд – подставил ногу и сделал дубль.

Спустя минуту мяч в ворота чуть не затолкали Джек Грилиш и Йошко Гвардиол. Не повезло.

3:0 ⏭️ 3:3 за 14 минут – что произошло?

За 15 минут до конца матча «Фейеноорд» магически отыгрался.

⚽️75’ – привоз Гвардиола у своих ворот, плохой пас на Эдерсона. Анису Хадж-Муссе убрал кипера и закатил в пустые.

⚽️82’ – «Сити» легко пустил соперника во вратарскую: мяч после прострела прошел сквозь Эдерсона и оказался у Сантьяго Хименеса почти на линии ворот.

⚽️89’ – снова проспали атаку, вингер Игор Пайшао ушел от выскочившего из ворот Эдерсона и закинул на дальнюю штангу, где завершил защитник Ганцко.

3:0 ⏭️ 3:3 за 14 минут.

В самом конце Грилиш попал в штангу, но кого это волнует, когда команда так отдает матчи?

Пеп схватился за голову (еще после первого гола) и разодрал себя . Видимо, что-то чувствовал?

Холанд в шоке после третьего. Что это было?

«Манчестер Сити» – первая команда в истории Лиги чемпионов, которая вела 3:0 до 75-й минуты и не выиграла.

Шесть матчей без побед – Пеп повторил антирекорд

Худший отрезок с Пепом до этого – осень 2016-го. Тогда «Ман Сити» идеально начал сезон и выиграл 10 раз подряд во всех турнирах. Гвардиола лидировал в чемпионате, но в конце сентябре пришла безвыигрышная шестиматчевая серия – до сих пор худшая в его карьере:

🤝 «Селтик», 3:3, Лига чемпионов;

❌ «Тоттенхэм», 0:2, АПЛ;

🤝 «Эвертон», 1:1, АПЛ;

❌ «Барселона», 0:4, Лига чемпионов;

🤝 «Саутгемптон», 1:1, АПЛ;

❌ «Ман Юнайтед», 0:1, Кубок лиги.

«Сити» сломал кризис разгромом «Вест Бромвича» (4:0) и победой над «Барсой» (3:1), а потом снова потерял очки с «Мидлсбро». Именно тогда Пеп слетел с первого места и не возвращался до финиша сезона.

Как вспоминал Пабло Сабалета, Пеп запретил игрокам пользоваться интернетом на базе, договорился об отключении даже мобильной связи. Запретил пиццу, заставлял завтракать и обедать под его присмотром.

Сам Гвардиола в интервью The Guardian не паниковал: «Мы должны делать то, во что верим. Я верю во владение мячом. В спорте никто не выигрывает вечно».

Что у «Сити» дальше?

Впереди выезд к «Ливерпулю», крайне важный матч в чемпионской гонке. Если «Сити» не переломит кризис, потенциально отстанет аж на 11 очков. У команды Арне Слота перед этим матч с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Выглядит сложно, да и Гвардиола не выигрывал на «Энфилде» с февраля 2021-го. А теперь там новый тренер, первый очный матч против него.

Потом «Сити» играть дома с «Ноттингемом», сенсацией сезона от Нуну Эшпириту Санту – неприятный оппонент для Гвардиолы еще со времен «Вулвз». Дальше два выезда подряд – к «Кристал Пэлас» и «Ювентусу».

В чем главная беда «Ман Сити»

Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine, Michael Regan; IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press