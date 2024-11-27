40 голов в рамках игрового дня ЛЧ – второй результат в истории турнира. Рекорд был установлен в 1997 году (44)

40 голов в рамках игрового дня ЛЧ – 2-й результат в истории турнира.

В первый игровой день 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА команды забили 40 мячей в 9 играх (4,44 в среднем за игру).

Это второй результат в истории турнира. Более результативным был только один игровой день – 1 октября 1997 года, когда было забито 44 гола в 12 играх (3,67 в среднем за игру).

Во вторник самым результативным стал матч «Янг Бойз » – «Аталанта » (1:6) – 7 мячей. По 6 голов было забито в матчах «Манчестер Сити » – «Фейеноорд» (3:3), «Спортинг» – «Арсенал » (1:5) и «Спарта» – «Атлетико» (0:6).

Роковая ошибка Сафонова с «Баварией», «Сити» слил 3:0 первым в истории, рядом 6:0, 6:1 и 5:0. Главное в ЛЧ