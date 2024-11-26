Радимов о красной Коваленко в игре с «Зенитом»: «Каким надо быть истуканом, чтобы пойти в такой подкат, уже имея желтую. Ну это же неуважение к партнерам!»
«Оренбург» проиграл «Зениту» на своем поле (0:1) в 16-м туре Мир РПЛ. На 38-й минуте полузащитник Александр Коваленко получил вторую желтую карточку.
«Скажу про Коваленко – каким же надо быть истуканом, чтобы получить желтую карточку, имея уже одну желтую, пойти в такой подкат. Ну это же какое-то неуважение к своим партнерам просто!
А Слишкович сказал, мол, я горжусь своими ребятами, они совершили подвиг... Думаю, это сейчас с ними сыграет плохую службу, то есть они подумают, что они могут играть на равных с «Зенитом», а придется играть против таких команд, как тот же «Акрон».
Как обороняется «Оренбург», мы теперь знаем, и это не в первый раз. Их дожали в Махачкале, и здесь «Зенит» их в итоге дожал.
А вот той атакующей команды, которая была симпатичная, играющая туда-сюда, нет. У «Оренбурга» этого совершенно не осталось. И очень жаль, что мы потеряли самобытную команду, как мне кажется. То есть это будет просто закрытая оборонительная команда», – сказал главный тренер «Рубина».
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