«Атлетико» одержал 6 побед подряд с общим счетом 15:2

Победная серия «Атлетико» составляет шесть матчей.

Команда Диего Симеоне разгромила пражскую «Спарту » (6:0) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Начиная с 31 октября мадридцы также победили «Вик» (2:0), «Лас-Пальмас» (2:0), «ПСЖ» (2:1), «Мальорку» (1:0) и «Алавес» (2:1).

30 ноября «Атлетико » выступит в гостях у «Вальядолида» в рамках 15-го тура Ла Лиги .