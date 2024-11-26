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«Атлетико» одержал 6 побед подряд с общим счетом 15:2

Победная серия «Атлетико» составляет шесть матчей.

Команда Диего Симеоне разгромила пражскую «Спарту» (6:0) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Начиная с 31 октября мадридцы также победили «Вик» (2:0), «Лас-Пальмас» (2:0), «ПСЖ» (2:1), «Мальорку» (1:0) и «Алавес» (2:1).

30 ноября «Атлетико» выступит в гостях у «Вальядолида» в рамках 15-го тура Ла Лиги.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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