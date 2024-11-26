Резиуан Мирзов: «Химки» останутся в РПЛ по итогам сезона, говорю уверенно»

Резиуан Мирзов гарантировал, что «Химки» не вылетят по итогам сезона.

Подмосковный клуб сыграл вничью с «Краснодаром » (2:2) в 16-м туре Мир РПЛ .

– Согласны с тем, что команда на подъеме?

– Как сказать на подъеме. Мы и до этого неплохо играли. Были хорошие матчи с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком». Были игры, где мы хорошо смотрелись.

– Но очки дома «Химки» начали набирать относительно недавно.

– Мы просто дома уже со всеми лидерами сыграли. С этим и связано то, что чуть-чуть недобрали очков.

– С лидерами играете неплохо. Получается, надо стабильнее обыгрывать аутсайдеров?

– Мы просто с ними давно не играли.

– Уверенно отвечаете на вопросы, уверенно смотритесь на поле. Можете также уверенно сказать, что «Химки» сохранят прописку в РПЛ?

– Уверенно говорю, что «Химки» останутся в РПЛ по итогам сезона, – заявил вингер «Химок».

После 16 туров РПЛ «Химки » идут на тринадцатой строчке, набрав 13 баллов.