Резиуан Мирзов: «Химки» останутся в РПЛ по итогам сезона, говорю уверенно»
Подмосковный клуб сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в 16-м туре Мир РПЛ.
– Согласны с тем, что команда на подъеме?
– Как сказать на подъеме. Мы и до этого неплохо играли. Были хорошие матчи с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком». Были игры, где мы хорошо смотрелись.
– Но очки дома «Химки» начали набирать относительно недавно.
– Мы просто дома уже со всеми лидерами сыграли. С этим и связано то, что чуть-чуть недобрали очков.
– С лидерами играете неплохо. Получается, надо стабильнее обыгрывать аутсайдеров?
– Мы просто с ними давно не играли.
– Уверенно отвечаете на вопросы, уверенно смотритесь на поле. Можете также уверенно сказать, что «Химки» сохранят прописку в РПЛ?
– Уверенно говорю, что «Химки» останутся в РПЛ по итогам сезона, – заявил вингер «Химок».
После 16 туров РПЛ «Химки» идут на тринадцатой строчке, набрав 13 баллов.
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