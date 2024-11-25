«Здесь самая холодная погода. Нигде не видел такого мороза, очень тяжело привыкнуть». Защитник «Химок» Фаринья о России

Эдгардо Фаринья рассказал, что ему тяжело привыкнуть к погоде в России.

Защитник сборной Панамы перешел в «Химки» из гватемальского «Мунисипаля» этим летом.

Накануне «Химки» дома сыграли вничью с «Краснодаром » (2:2) в матче 16-го тура Мир РПЛ . Во время игры, проходившей на подмосковном стадионе «Арена Химки », шел снег.

«Тяжело играть в такую погоду. Когда бежишь, снег попадает в глаза, и ты слепнешь на поле.

На самом деле очень тяжело привыкнуть к холоду. Мне остается только адаптироваться к нему, хоть это и сложно.

Не знаю, с чем это можно сравнить. Нигде не видел такого мороза. Здесь самая холодная погода», – заявил Фаринья .