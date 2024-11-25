«Здесь самая холодная погода. Нигде не видел такого мороза, очень тяжело привыкнуть». Защитник «Химок» Фаринья о России
Эдгардо Фаринья рассказал, что ему тяжело привыкнуть к погоде в России.
Защитник сборной Панамы перешел в «Химки» из гватемальского «Мунисипаля» этим летом.
Накануне «Химки» дома сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2) в матче 16-го тура Мир РПЛ. Во время игры, проходившей на подмосковном стадионе «Арена Химки», шел снег.
«Тяжело играть в такую погоду. Когда бежишь, снег попадает в глаза, и ты слепнешь на поле.
На самом деле очень тяжело привыкнуть к холоду. Мне остается только адаптироваться к нему, хоть это и сложно.
Не знаю, с чем это можно сравнить. Нигде не видел такого мороза. Здесь самая холодная погода», – заявил Фаринья.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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