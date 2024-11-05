У Пулишича 5 (2+3) очков в 4 матчах ЛЧ. Вингер «Милана» ассистировал Тиаву в игре с «Реалом»
Кристиан Пулишич совершил 5 результативных действий в 4 матчах Лиги чемпионов.
«Милан» играет с «Реалом» на выезде в 4-м туре общего этапа турнира. Американский вингер гостей отметился результативной передачей на 12-й минуте – его подачу с углового замкнул Малик Тиав.
Теперь на счету Пулишича 2 гола и 3 ассиста в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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