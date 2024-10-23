Де Брюйне вряд ли перейдет в клуб из Саудовской Аравии – его жена не хочет воспитывать там детей. Хавбек «Сити» предпочитает МЛС – им интересуется «Сан-Диего», стартующий в лиге в 2025-м

Кевин де Брюйне предпочитает МЛС чемпионату Саудовской Аравии.

По информации Sky Sports, бельгиец может не продлить контракт с «Манчестер Сити», истекающий в 2025 году, так как его утомляет интенсивность матчей и плотный календарь.

Интерес к де Брюйне проявляют клубы из Саудовской Аравии, в частности, Криштиану Роналду убеждает руководство «Аль-Насра » попытаться подписать полузащитника.

Однако на данный момент переход Кевина в саудовскую лигу маловероятен, поскольку его супруга Мишель не хочет воспитывать детей на Ближнем Востоке.

Сообщается, что де Брюйне предпочитает продолжение карьеры в США. Интерес к бельгийцу проявляет «Сан-Диего», стартующий в МЛС в 2025 году – клуб готов платить Кевину столько же, сколько он получает в «Манчестер Сити ».

Также отмечается, что бельгиец является поклонником американской культуры, а его интересы представляют консультанты агентства Rock Nation Sports, основанного рэпером Jay-Z.

В сезоне-2024/25 де Брюйне провел 4 матча в АПЛ, отметившись голом и ассистом. Его подробная статистика доступна здесь .