«Локомотив» принимает «Динамо». Красно-зеленые, приходите на кубковый домашний матч против бело-голубых!

В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Локомотив» сыграет с «Динамо».

Матч пройдет в четверг, 28 ноября, в 18:30 на стадионе «РЖД Арена».

Первый четвертьфинал прошел в Москве, на стадионе «ВТБ Арена», и завершился победой «Локомотива» (2:1).

Перед матчем с 17:30 в малом шатре пройдут мастер-классы по росписи пряников, а по южной площади будет курсировать детский паровозик. Также гости стадиона смогут посетить традиционный фестиваль еды.

А в 18:30 в шатре у паровоза пройдет автограф-сессия актера театра и кино Ивана Янковского. Железнодорожники, приходите на кубковый матч против «Динамо»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .