«Локомотив» принимает «Динамо». Красно-зеленые, приходите на кубковый домашний матч против бело-голубых!
В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Локомотив» сыграет с «Динамо».
Матч пройдет в четверг, 28 ноября, в 18:30 на стадионе «РЖД Арена».
Первый четвертьфинал прошел в Москве, на стадионе «ВТБ Арена», и завершился победой «Локомотива» (2:1).
Перед матчем с 17:30 в малом шатре пройдут мастер-классы по росписи пряников, а по южной площади будет курсировать детский паровозик. Также гости стадиона смогут посетить традиционный фестиваль еды.
А в 18:30 в шатре у паровоза пройдет автограф-сессия актера театра и кино Ивана Янковского. Железнодорожники, приходите на кубковый матч против «Динамо»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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