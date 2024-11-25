  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Гарафы», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кванчжу» в среду
0

Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Гарафы», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кванчжу» в среду

В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 5-го тура.

В понедельник «Аль-Ахли» Роберто Фирмино сыграет в гостях с «Аль-Айном» из ОАЭ, «Аль-Наср» Криштиану Роналду – с катарской «Аль-Гарафой».

Во вторник «Аль-Хилаль» Малкома встретится на выезде с катарским «Аль-Саддом».

В среду «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого проведет гостевой матч с корейским «Кванчжу».

Лига чемпионов Азии

Общий этап

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoПерсеполис
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoАль-Гарафа
logoЭстегляль
logoАль-Айн
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoПахтакор
logoАль-Райян
logoАль-Ахли Джидда
logoУльсан Хендай
logoСентрал Кост Маринерс
logoДарул Такзим
logoКавасаки Фронтале
logoАль-Садд
logoКванчжу
logoШанхай Шеньхуа
Аль-Шорта
logoАль-Хилаль
logoВиссел Кобе
logoЙокогама Ф. Маринос
logoАль-Васль
logoБурирам Юнайтед
logoШанхай Порт
logoПхохан Стилерс
logoШаньдун Тайшань
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ферстаппен – чемпион «Ф-1», «Ливерпуль» опережает «Сити» на 8 очков, победы «Реала» и «Наполи», Горбачева и Дикиджи выиграли в Питере, Миранчук вылетел из плей-офф МЛС, косметолог судится с Роналду и другие новости
6сегодня, 04:10
Бабич о 5:2 с «Локо»: «Чтобы стать чемпионом, «Спартак» должен так играть в каждом матче, а не только в дерби. Можем ответить «Зениту» и «Краснодару»
24сегодня, 03:58
Харгривз считает, что Хейлунд, Зиркзе и Далот плохо выбирали позицию в игре с «Ипсвичем»: «Амориму не понравился баланс в полузащите. Многое нужно поправить» 
3сегодня, 03:17
Ищем лида, который возглавит команду продуктового дизайна Спортса’‘. Вместе улучшим опыт миллионов пользователей!
сегодня, 03:00Вакансия
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Атланта» Миранчука проиграла «Орландо» и вылетела
73вчера, 22:41
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна проиграл «Атлетику», «Реал» победил «Леганес» в гостях, «Севилья» одолела «Райо»
187вчера, 21:53
«Наполи» лидирует в Серии А, опережая «Аталанту», «Интер», «Фиорентину» и «Лацио» на 1 очко. «Юве» отстает на 4 балла, «Милан» – на 10 при игре в запасе
10вчера, 21:44
Рубен Аморим: «МЮ» долго будет страдать. Мы многое меняем, нужно время. Либо через год у нас будут те же проблемы, либо мы сейчас рискнем, помучаемся и станем сильнее»
42вчера, 21:32
Вальверде о 3:0 с «Леганесом»: «Я исполнил мечту – стал капитаном такого великого клуба. Горжусь, что могу представлять «Реал» в таком качестве. Огромная радость забивать в этой команде»
8вчера, 21:13
«Барселона» хочет летом подписать защитников на оба фланга. Флик предупреждал о проблемах на краях еще после назначения
34вчера, 21:10
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Эмполи», «Венеция» против «Лечче»
12445 минут назад
Койта об 1+1 в 19 играх: «Не могу сказать, что моя адаптация в ЦСКА завершена. Я должен показать, чего стою как игрок»
351 минуту назад
Президент «Торпедо» о 2-м месте в Первой лиге: «Задача – играть в РПЛ. Кононов – фундаментальный тренер»
2сегодня, 04:37
Компани о Дэвисе: «Альфонсо уже играет на очень высоком уровне, но способен прибавить» 
1сегодня, 04:22
Наумов о «Локо» и 2:5 от «Спартака»: «Сказалось отсутствие должного опыта у молодого состава и молодого тренера. Было полное безрассудство на поле» 
7сегодня, 03:44
Хавбек «Химок» Магомедов о 5 очках в матчах с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локо»: «Нам легче играть с теми, кто больше атакуют. Больше возможностей играть на контратаках» 
2сегодня, 03:31
«Зенит» вырвал победу на 96-й минуте, а все, кто пытается пугать его, потеряли очки. И это не последние потери». Шикунов о 16-м туре РПЛ
3сегодня, 02:10
Биджиев о 0:0 с «Пари НН»: «Закономерный результат, матч получился закрытым. «Махачкале» не хватило движения впереди, создания моментов» 
сегодня, 01:56
Тренер «Атланты» о 0:1 от «Орландо»: «Стало трудно, когда пришлось заменить обоих форвардов. Не хватало острия в атаке. Горжусь, что мы не сдавались» 
1сегодня, 01:40
Гончаренко о 0:0 с «Махачкалой»: «Пари НН» был чуть ближе, чтобы выиграть. Хотелось бы большего насыщения чужой штрафной при навесах» 
1сегодня, 01:18