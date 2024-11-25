Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Гарафы», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кванчжу» в среду
В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 5-го тура.
В понедельник «Аль-Ахли» Роберто Фирмино сыграет в гостях с «Аль-Айном» из ОАЭ, «Аль-Наср» Криштиану Роналду – с катарской «Аль-Гарафой».
Во вторник «Аль-Хилаль» Малкома встретится на выезде с катарским «Аль-Саддом».
В среду «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого проведет гостевой матч с корейским «Кванчжу».
Лига чемпионов Азии
Общий этап
5-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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