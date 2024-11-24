Эсекиэль Барко: «Сложно представить, что в России я буду играть где-то кроме «Спартака». Мне все нравится в клубе»

Хавбек «Спартака» Эсекиэль Барко не видит себя в другом российском клубе.

«Очень сложно представить, что в России я буду играть где-то кроме «Спартака ».

Моя семья рада быть здесь, мне тоже все нравится в клубе», – сказал аргентинец.

25-летний Барко был куплен «Спартаком» у «Ривер Плейт» летом 2024 года за 14 млн евро. Его статистику можно изучить здесь .