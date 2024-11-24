Вратарь «Крыльев» Ломаев вывихнул плечевой сустав, отбивая пенальти в матче с «Ахматом». Кости не повреждены

«Крылья Советов» сообщили о травме Ивана Ломаева.

Голкипер отбил пенальти, исполненный Даниилом Уткиным , на 68-й минуте матча с «Ахматом» в 16-м туре Мир РПЛ (2:1) и был заменен на 72-й.

«В матче с «Ахматом » при отражении пенальти вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев получил повреждение. Произошел вывих плечевого сустава. Клубные врачи вправили сустав на поле. Кости целы.

В ближайшее время Иван проведет дополнительные исследования и консультации. По результатам исследований будет выработана дальнейшая тактика лечения. Ваня, скорейшего восстановления», – говорится в сообщении «Крыльев Советов ».