Вратарь «Крыльев» Ломаев вывихнул плечевой сустав, отбивая пенальти в матче с «Ахматом». Кости не повреждены
«Крылья Советов» сообщили о травме Ивана Ломаева.
Голкипер отбил пенальти, исполненный Даниилом Уткиным, на 68-й минуте матча с «Ахматом» в 16-м туре Мир РПЛ (2:1) и был заменен на 72-й.
«В матче с «Ахматом» при отражении пенальти вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев получил повреждение. Произошел вывих плечевого сустава. Клубные врачи вправили сустав на поле. Кости целы.
В ближайшее время Иван проведет дополнительные исследования и консультации. По результатам исследований будет выработана дальнейшая тактика лечения. Ваня, скорейшего восстановления», – говорится в сообщении «Крыльев Советов».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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