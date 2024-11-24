У Салаха 10 голов и 6 ассистов в 12 турах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» лидирует в лиге по очкам

Мохамед Салах отметился результативным действием в 4-м матче подряд.

Вингер «Ливерпуля » сравнял счет на 65-й минуте игры с «Саутгемптоном » в 12-м туре АПЛ . Ассистировал ему хавбек Райан Гравенберх . На 83-й Мохамед вывел команду вперед ударом с пенальти.

Также в ноябре египтянин забил «Брайтону» и «Астон Вилле», а в матче с «Байером» в Лиге чемпионов отметился двумя голевыми передачами.

Салах лидирует в чемпионате Англии по очкам, набранным по системе «гол+пас». У него 10 голов и 6 ассистов. Эрлинг Холанд, Коул Палмер и Букайо Сака совершили по 12 результативных действий.