У Винисиуса 13 (8+5) очков в 13 матчах Ла Лиги. Вингер «Реала» ассистировал Мбаппе в игре с «Леганесом»

Винисиуса сделал результативное действие в матче с «Леганесом».

Вингер «Реала » отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе в игре 14-го тура Ла Лиги (1:0, второй тайм).

Это пятый ассист бразильца в текущем сезоне чемпионата Испании – столько же у Оскара Мингесы из «Сельты» и Алекса Баэны из «Вильярреала». Больше только у Рафиньи (6) и у Ламина Ямаля (7) из «Барселоны».

Также на счету Винисиуса 8 забитых мячей в лиге.