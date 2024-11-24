У Винисиуса 13 (8+5) очков в 13 матчах Ла Лиги. Вингер «Реала» ассистировал Мбаппе в игре с «Леганесом»
Винисиуса сделал результативное действие в матче с «Леганесом».
Вингер «Реала» отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе в игре 14-го тура Ла Лиги (1:0, второй тайм).
Это пятый ассист бразильца в текущем сезоне чемпионата Испании – столько же у Оскара Мингесы из «Сельты» и Алекса Баэны из «Вильярреала». Больше только у Рафиньи (6) и у Ламина Ямаля (7) из «Барселоны».
Также на счету Винисиуса 8 забитых мячей в лиге.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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