Игроков «Вероны» закрыли на базе после 0:5 от «Интера». Тренер Дзанетти назвал матч «неприличным зрелищем»

«Верона» закрылась на базе после разгрома от «Интера».

Вчерашний матч в 13-м туре Серии А закончился победой «нераздурри» со счетом 5:0.

После этого в твиттере «Вероны» появилось сообщение о том, что с вчерашнего вечера команда будет находиться на базе до дальнейшего уведомления.

«Я считаю правильным извиниться перед нашими болельщиками, потому что сегодня мы недостойны стадиона, на котором играем. Им пришлось увидеть неприличное зрелище.

Мы получили шквал [голов]. Честно говоря, что-то не так в головах парней, и мы должны понять, что это такое.

По этой причине с сегодняшнего дня мы закрываемся до неопределенной даты, пока не вернемся к приемлемому уровню», – заявил главный тренер «Вероны» Паоло Дзанетти .