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  • Личка о Тюкавине в запасе на матч с «Факелом»: «Маухуб в чуть лучшей форме последние две игры. Это мой выбор – не значит, что об это нужно думать плохо»
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Личка о Тюкавине в запасе на матч с «Факелом»: «Маухуб в чуть лучшей форме последние две игры. Это мой выбор – не значит, что об это нужно думать плохо»

Марцел Личка объяснил, почему Константин Тюкавин остался в запасе на матч с «Факелом».

– Довольны формированием стартового состава?

– Я понимал, что будет такая ситуация, как сейчас. Карраскаль и Нико Маричаль приехали, можно сказать, в субботу в два часа утра. Они приехали, поспали на базе, подвигались и сразу поехали с нами на игру.

Это вещи, которые в футболе есть, нужно спокойно их принимать. Посмотрим, получилось ли у нас сделать грамотный состав.

– Тюкавин в запасе. В чем причина?

– Я сделал такой выбор. Честно скажу, последние две игры Эль‑Мехди [Маухуб], думаю, в чуть лучшей форме. С другой стороны, это тоже выбор под защитников. Уверен, Мехди может сделать большую работу движением за спиной на скорости.

В четверг у нас игра с «Локо», в понедельник – «Ахмат». Тюка получил игровую практику в игре сборной. Это мой выбор, который я сделал. Не значит, что об этом нужно думать плохо.

Муми Нгамале 14 дней летал по Африке. Ему надо было ехать в Кейптаун, он летел 24 часа туда, поиграл, еще получил травму. Здесь играем на выезде, семь часов на поезде, поэтому я его оставил дома, – сказал главный тренер «Динамо».

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Мир РПЛ. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoМарцел Личка
logoФакел
logoХорхе Карраскаль
logoЭль-Мехди Маухуб
logoКонстантин Тюкавин
logoМуми Нгамале
logoпремьер-лига Россия
logoНиколас Маричаль
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