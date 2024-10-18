Глебов о Европе: «Хотелось бы «понюхать» тренировочный процесс, но не хочется переходить в вылетающий клуб, не решающий серьезные задачи»

Данил Глебов поделился мыслями о желании поиграть в Европе.

– Что бы ты выбрал: стать легендой в России или перебраться в Европу?

– Конечно, хотелось бы «понюхать» тренировочный процесс там, посмотреть футбольную жизнь за границей.

Ребята, приезжающие из Европы, говорят, что уровень там другой. И хочется это опробовать на себе.

Все ведь говорят, что вернуться всегда можно, а вот если вовремя не уехать... Потом, возможно, придется жалеть об этом всю жизнь.

Но нужно еще смотреть, куда ехать. Не хочется переходить в вылетающий клуб, не решающий серьезные задачи.

– Тогда топ-лиги – или условная Турция или Греция? Тот же Чалов перебрался в ПАОК.

– Его команда в еврокубках играет. Так что почему бы и нет? Дай Бог, Федя себя сейчас хорошо проявит, и перед ним могут открыться двери клубов побольше и из более сильных чемпионатов.

ПАОК – один из лидеров в Греции. Если бы это был аутсайдер своего чемпионата, думаю, Чалов туда не поехал бы, – сказал полузащитник «Ростова » Данил Глебов .