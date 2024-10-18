Глебов о Европе: «Хотелось бы «понюхать» тренировочный процесс, но не хочется переходить в вылетающий клуб, не решающий серьезные задачи»
– Что бы ты выбрал: стать легендой в России или перебраться в Европу?
– Конечно, хотелось бы «понюхать» тренировочный процесс там, посмотреть футбольную жизнь за границей.
Ребята, приезжающие из Европы, говорят, что уровень там другой. И хочется это опробовать на себе.
Все ведь говорят, что вернуться всегда можно, а вот если вовремя не уехать... Потом, возможно, придется жалеть об этом всю жизнь.
Но нужно еще смотреть, куда ехать. Не хочется переходить в вылетающий клуб, не решающий серьезные задачи.
– Тогда топ-лиги – или условная Турция или Греция? Тот же Чалов перебрался в ПАОК.
– Его команда в еврокубках играет. Так что почему бы и нет? Дай Бог, Федя себя сейчас хорошо проявит, и перед ним могут открыться двери клубов побольше и из более сильных чемпионатов.
ПАОК – один из лидеров в Греции. Если бы это был аутсайдер своего чемпионата, думаю, Чалов туда не поехал бы, – сказал полузащитник «Ростова» Данил Глебов.
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