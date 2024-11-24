Пети о «Челси»: «Будут большой угрозой в гонке за титул, если продолжат в том же духе до января. Они третьи, хотя провели очень сложные игры в начале сезона, начиная с «Сити»
Эммануэль Пети считает «Челси» претендентом на титул в АПЛ.
Вчера команда Энцо Марески обыграла «Лестер» (2:1) в 12-м туре Премьер-лиги.
«Они сыграли все эти матчи против лучших команд, и они третьи – всего на шесть очков позади «Ливерпуля».
Они провели очень сложные игры в начале сезона, начиная с первого матча с «Манчестер Сити». Смотря на расписание, особенно начиная с января, я все еще верю, что они могут победить.
Если они смогут продолжать до Рождества в том же духе, они будут большой угрозой в гонке за титул», – сказал бывший полузащитник «Челси» в интервью Premier League Productions.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
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