Мастур о неудачах в карьере: «Вы одиноки, когда проигрываете – те, кто окружал меня на пике популярности, отвернулись. Мой талант – дар от Бога, значит, у него есть какой-то план»

Хашим Мастур предположил, почему не смог построить успешную карьеру.

– После окончания контракта с «Миланом» вы продолжили испытывать разочарование в Европе и Марокко. Как вы это объясните?

– Я так и не нашел свое место. Если я допустил какие-то ошибки, я без проблем признаю это. Я всегда вел себя как профессионал, у меня было правильное мышление. Может, я сделал неправильный выбор.

Возможно, я шел слишком быстро. Если бы я продвигался шаг за шагом, моя карьера наверняка сложилась бы иначе. Такова жизнь.

Я не нашел подходящего места, чтобы показать, на что я способен. Я осознаю, что мой талант – это дар от Бога. Если он наделил меня этими качествами, значит, у него есть для меня план.

– Было ли тяжело переживать эти неудачи?

– У меня есть психолог, с которым я много работаю над своим душевным состоянием и эмоциями, потому что я столкнулся с депрессией. Эти трудные времена научили меня тому, что в этой жизни нужно быть, прежде всего, мужчиной, а потом футболистом.

Те, кто окружал меня на пике популярности, отвернулись, те, кто льстил мне, плохо отзываются обо мне в интернете. Когда вы проигрываете, вы одиноки. Это заставило меня повзрослеть.

Я только что провел сезон без клуба после возвращения из Марокко. Я тренировался два раза в день дома, в Реджо-Эмилии, с персональным тренером. Я играл матчи в своей голове, используя свое воображение.

Я не жалею о своей судьбе. Я должен реагировать и продолжать совершенствоваться. Во мне все еще горит огонь. Я чувствую, что мне все еще есть что сказать в футболе, – сказал бывший игрок «Милана».