Тео не перейдет в «Атлетико» – переговоры с «Миланом» не достигли цели. «Аль-Хилаль» предлагал 35 млн, но защитник хочет остаться в Европе
«Атлетико» не купит Тео Эрнандеса.
Как передает As, переговоры между «матрасниками» и «Миланом» не привели к договоренности.
Руководство «Атлетико» отклонило вариант с переходом француза, мадридский клуб не стал увеличивать свое последнее предложение.
«Россонери» хотят продать защитника, чтобы не потерять его через год бесплатно из-за истечения контракта.
Клуб уже достиг соглашения с «Аль-Хилалем», который готов заплатить 35 миллионов евро. Однако сам футболист, которому сейчас 27 лет, хочет продолжить выступать на высшем уровне и отклонил предложение на 20 миллионов евро в год.
В «Милане» понимают, что ни один европейский клуб не сможет приблизиться к предложению «Аль-Хилаля» и готовы рассмотреть вариант продажи за сумму около 20 миллионов евро.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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