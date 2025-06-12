Тео не перейдет в «Атлетико» – переговоры с «Миланом» не достигли цели. «Аль-Хилаль» предлагал 35 млн, но защитник хочет остаться в Европе

«Атлетико» не купит Тео Эрнандеса.

Как передает As, переговоры между «матрасниками» и «Миланом » не привели к договоренности.

Руководство «Атлетико» отклонило вариант с переходом француза, мадридский клуб не стал увеличивать свое последнее предложение .

«Россонери» хотят продать защитника, чтобы не потерять его через год бесплатно из-за истечения контракта.

Клуб уже достиг соглашения с «Аль-Хилалем », который готов заплатить 35 миллионов евро. Однако сам футболист, которому сейчас 27 лет, хочет продолжить выступать на высшем уровне и отклонил предложение на 20 миллионов евро в год.

В «Милане» понимают, что ни один европейский клуб не сможет приблизиться к предложению «Аль-Хилаля» и готовы рассмотреть вариант продажи за сумму около 20 миллионов евро.