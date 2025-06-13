«Наполи» связался с «Ливерпулем» по поводу Нуньеса. Форвард с зимы интересен клубам из Саудовской Аравии
«Наполи» проявляет интерес к Дарвину Нуньесу.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что итальянский клуб несколько дней назад связался с «Ливерпулем» по поводу форварда. В ближайшее время ожидаются дополнительные переговоры.
Также в подписании Нуньеса еще с января заинтересован ряд клубов из Саудовской Аравии. При этом сам нападающий готов к любому варианту продолжения карьеры.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24331 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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