Касадо, Роке и Фабиу Силва – претенденты на приз лучшему молодому футболисту Ла Лиги в ноябре
Стали известны номинанты на приз лучшего молодого футболиста месяца в Ла Лиге.
В ноябре на приз претендуют: Марк Касадо («Барселона»), Витор Роке («Бетис»), Фабиу Силва («Лас-Пальмас»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Хави Родригес («Сельта»).
Касадо сделал одну передачу в двух матчах. Роке забил один мяч в двух встречах. Фабиу Силва забил один гол в двух играх. Сучич отметился передачей в двух матчах. Хави Родригес забил один гол в двух встречах.
Болельщики определят победителя в голосовании на сайте Ла Лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер Ла Лиги
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