Касадо, Роке и Фабиу Силва – претенденты на приз лучшему молодому футболисту Ла Лиги в ноябре

Стали известны номинанты на приз лучшего молодого футболиста месяца в Ла Лиге.

В ноябре на приз претендуют: Марк Касадо («Барселона »), Витор Роке («Бетис »), Фабиу Силва («Лас-Пальмас »), Лука Сучич («Реал Сосьедад »), Хави Родригес («Сельта »).

Касадо сделал одну передачу в двух матчах. Роке забил один мяч в двух встречах. Фабиу Силва забил один гол в двух играх. Сучич отметился передачей в двух матчах. Хави Родригес забил один гол в двух встречах.

Болельщики определят победителя в голосовании на сайте Ла Лиги.