Полиция прикрепила фото с «Метрополитано» к посту о задержании фанатов за расизм. «Атлетико» отреагировал: «Арестованные болеют за другую команду из Мадрида»
В «Атлетико» отреагировали на ошибку пресс-службы полиции.
Сегодня стало известно, что троих фанатов «Реала» арестовали за расистские оскорбления в адрес игроков «Барселоны».
Пресс-служба полиции сообщила об этом в твиттере, прикрепив к посту фотографию с «Метрополитано» – стадиона, на котором домашние матчи проводит «Атлетико». «Матрасники» обратились к администраторам аккаунта.
«Мы вам поможем. Арестованные люди являются болельщиками другой команды из Мадрида. Стадион на опубликованной вами фотографии наш и не имеет к этому делу никакого отношения. Мы уверены, что это просто ошибка», – говорится в сообщении «Атлетико».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Атлетико»
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