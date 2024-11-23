Полиция прикрепила фото с «Метрополитано» к посту о задержании фанатов за расизм. «Атлетико» отреагировал: «Арестованные болеют за другую команду из Мадрида»

В «Атлетико» отреагировали на ошибку пресс-службы полиции.

Сегодня стало известно , что троих фанатов «Реала » арестовали за расистские оскорбления в адрес игроков «Барселоны».

Пресс-служба полиции сообщила об этом в твиттере, прикрепив к посту фотографию с «Метрополитано » – стадиона, на котором домашние матчи проводит «Атлетико». «Матрасники» обратились к администраторам аккаунта.

«Мы вам поможем. Арестованные люди являются болельщиками другой команды из Мадрида. Стадион на опубликованной вами фотографии наш и не имеет к этому делу никакого отношения. Мы уверены, что это просто ошибка», – говорится в сообщении «Атлетико ».