У Мэддисона 13 очков за дубль «Манчестер Сити» в фэнтези. Лучший бомбардир «Тоттенхэма» забил 5 мячей в 11 матчах АПЛ
«Тоттенхэм» на выезде разгромил «Манчестер Сити» (4:0).
В 1-м тайме полузащитник Джеймс Мэддисон забил дважды за 7 минут.
Игрок «Тоттенхэма» набрал 13 фэнтези-очков: +2 за 60 минут на поле, +10 за голы, +1 за сухой матч. В 12-м туре фэнтези АПЛ Мэддисона выбрали 5,26% игроков.
В чемпионате у Мэддисона 5 голов и 3 ассиста, он лучший бомбардир «Тоттенхэма» вместе с Бреннаном Джонсоном, который забил 4-й гол в матче.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости