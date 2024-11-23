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  • У Мэддисона 13 очков за дубль «Манчестер Сити» в фэнтези. Лучший бомбардир «Тоттенхэма» забил 5 мячей в 11 матчах АПЛ
Фэнтези
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У Мэддисона 13 очков за дубль «Манчестер Сити» в фэнтези. Лучший бомбардир «Тоттенхэма» забил 5 мячей в 11 матчах АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде разгромил «Манчестер Сити» (4:0).

В 1-м тайме полузащитник Джеймс Мэддисон забил дважды за 7 минут.

Игрок «Тоттенхэма» набрал 13 фэнтези-очков: +2 за 60 минут на поле, +10 за голы, +1 за сухой матч. В 12-м туре фэнтези АПЛ Мэддисона выбрали 5,26% игроков.

В чемпионате у Мэддисона 5 голов и 3 ассиста, он лучший бомбардир «Тоттенхэма» вместе с Бреннаном Джонсоном, который забил 4-й гол в матче.

👉 Моя команда в фэнтези АПЛ

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
logoФэнтези
logoДжеймс Мэддисон
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoТоттенхэм
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