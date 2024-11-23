Сака набрал 10 фэнтези-очков за гол и ассист с «Ноттингемом». У полузащитника «Арсенала» 3+3 в 5 последних матчах АПЛ

«Арсенал» дома разгромил «Ноттингем Форест» в 12-м туре АПЛ (3:0).

Полузащитник Букайо Сака забил на 15-й минуте и отдал ассист на Томаса Парти в начале 2-го тайма.

Всего за матч Сака набрал 10 очков в фэнтези-турнире АПЛ : +2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч, -1 за желтую карточку. В 12-м туре фэнтези АПЛ полузащитника выбрали 27,63% игроков.

В 5 последних матчах чемпионата у Букайо Сака по 3 гола и ассиста, он – лучший ассистент АПЛ (8 голевых передач).

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