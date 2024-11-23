  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мареска о 2:1 с «Лестером»: «Важная победа «Челси». Мы очень довольны Джексоном, уверены, он станет еще лучше»
2

Мареска о 2:1 с «Лестером»: «Важная победа «Челси». Мы очень довольны Джексоном, уверены, он станет еще лучше»

Энцо Мареска высказался о победе «Челси» над «Лестером».

Об игре

«Каждый матч важен. Это действительно важная победа».

О Джексоне

«Он показывает себя очень хорошо, усердно работает как с мячом, так и без него. Он старается понять наш стиль игры. Мы очень довольны Николасом, особенно тем, как он действует без мяча и как он прессингует. Мы уверены, что он станет еще лучше».

О фоле на Палмере

«Я не думаю, что Коул был мишенью. Я сказал после матча с «Манчестер Юнайтед»: когда присутствует злой умысел, наказание со стороны судьи должно быть другим. Я не говорю, что у Уилфа [Ндиди] были плохие намерения, потому что я люблю Уилфа. Это касается не только наших игроков. Когда есть злой умысел, наказание должно быть другим».

О травме Джеймса

«У нас пока нет обновлений по Рису. Нужно подождать, он снова пройдет обследование, и мы посмотрим.

Энцо сегодня сыграл очень хорошо. С начала сезона он выступает отлично. Мы используем разных игроков в зависимости от плана на игру. Я думаю, он справился очень хорошо. Я стараюсь убедить Энцо так же, как в прошлом году пытался убедить Ндиди и Кирнана, что атакующие полузащитники должны заходить в штрафную, и сегодня он это сделал», – сказал главный тренер «Челси».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football.London
logoЧелси
logoЛестер
logoНиколас Джексон
logoЭнцо Мареска
logoЭнцо Фернандес
logoКоул Палмер
logoРис Джеймс
logoпремьер-лига Англия
logoУилфред Ндиди
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Милан» – «Ювентус». Леау, Йылдыз, Рейндерс, Консейсау играют. Онлайн-трансляция
125 минут назадLive
«Спартак» выиграл 5 из 6 последних матчей, 4 из них – всухую. Дальше – «Ростов» Карпина в Кубке
255 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Ювентуса», «Интер» забил 5 голов «Вероне», «Аталанта» сыграет с «Пармой»
136 минут назадLive
Не ждите Лигу чемпионов – решайте, кто ее выиграет, уже сейчас!
7 минут назадСпецпроект
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Тоттенхэма», «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Челси» победил «Лестер»
1088 минут назад
«Спартак» выиграл у «Локомотива» 6 из 8 последних матчей. За два года – одно поражение
8 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» забил 5 голов «Локомотиву», «Краснодар» сыграл вничью с «Химками», «Зенит» победил «Оренбург», ЦСКА уступил «Ростову»
178412 минут назад
«Спартак» разгромил «Локомотив» – 5:2! Угальде сделал покер и ассистировал Барко
33912 минут назад
Покер Угальде – первый у «Спартака» в XXI веке. Последним 4 гола забивал Ширко в 1998-м
2619 минут назад
Угальде забил 4 гола «Локомотиву». У лучшего бомбардира Мир РПЛ первый покер в карьере
3026 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Алавес». 1:1 – Гризманн сравнял счет с пенальти. Онлайн-трансляция
213 минут назадLive
У Угальде 21 фэнтези-очко за покер и ассист с «Локомотивом». Костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ с 12 голами
26 минут назадФэнтези
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Халиджем»
257 минут назадLive
«Арсенал» разгромил «Ноттингем» – 3:0. У Сака 1+1, 17-летний Нванери забил
2010 минут назад
Барко впервые забил за «Спартак» не с пенальти и не со штрафного. У аргентинца 7 голов и 6 ассистов в 19 матчах сезона
811 минут назад
Кьеза не планирует уходить из «Ливерпуля» зимой. Вингер отыграл 77 минут с момента перехода
421 минуту назад
Артига о 2:2 с «Краснодаром»: «У них с «Зенитом» лучшие игроки в лиге. Доволен тем, как «Химки» играли против лидера, отличный результат для нас»
28 минут назад
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Холанд, Сон, Фоден, Мэддисон в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1229 минут назад
«Динамо» покупает игроков за приличные деньги, но часто это выброшенные деньги. Последние трансферы – ужасные. С таким бюджетом должны бороться за титулы». Кобелев о бело-голубых
738 минут назад
«Байер» разгромил «Хайденхайм» (5:2), проигрывая 0:2 в 1-м тайме. Шик оформил хет-трик
339 минут назад