Мареска о 2:1 с «Лестером»: «Важная победа «Челси». Мы очень довольны Джексоном, уверены, он станет еще лучше»
Об игре
«Каждый матч важен. Это действительно важная победа».
О Джексоне
«Он показывает себя очень хорошо, усердно работает как с мячом, так и без него. Он старается понять наш стиль игры. Мы очень довольны Николасом, особенно тем, как он действует без мяча и как он прессингует. Мы уверены, что он станет еще лучше».
О фоле на Палмере
«Я не думаю, что Коул был мишенью. Я сказал после матча с «Манчестер Юнайтед»: когда присутствует злой умысел, наказание со стороны судьи должно быть другим. Я не говорю, что у Уилфа [Ндиди] были плохие намерения, потому что я люблю Уилфа. Это касается не только наших игроков. Когда есть злой умысел, наказание должно быть другим».
О травме Джеймса
«У нас пока нет обновлений по Рису. Нужно подождать, он снова пройдет обследование, и мы посмотрим.
Энцо сегодня сыграл очень хорошо. С начала сезона он выступает отлично. Мы используем разных игроков в зависимости от плана на игру. Я думаю, он справился очень хорошо. Я стараюсь убедить Энцо так же, как в прошлом году пытался убедить Ндиди и Кирнана, что атакующие полузащитники должны заходить в штрафную, и сегодня он это сделал», – сказал главный тренер «Челси».
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