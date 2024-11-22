Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Тулузой». Это его 5-я игра за клуб

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на игру Лиги 1.

Российский вратарь появится с первых минут в игре против «Тулузы».

Этот матч станет для Сафонова 5-м в сезоне за «ПСЖ». Дважды Матвей отыграл на ноль.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.