Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Тулузой». Это его 5-я игра за клуб
Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на игру Лиги 1.
Российский вратарь появится с первых минут в игре против «Тулузы».
Этот матч станет для Сафонова 5-м в сезоне за «ПСЖ». Дважды Матвей отыграл на ноль.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Опубликовано: Sports
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