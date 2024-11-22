Теннисистка Анастасия Потапова проведет автограф-сессию перед матчем «Спартак» – «Локомотив»

Российская теннисистка, победительница турниров WTA и юниорского Уимблдона, а также преданная болельщица «Спартака» встретится с красно-белыми болельщиками завтра, на верхнем ярусе трибуны C.

Более того, перед игрой также пройдут автограф-сессии Руслана Нигматуллина (на нижнем ярусе трибуны С) и Романа Павлюченко (на нижнем ярусе трибуне D).

Также гостей стадиона ждут активности для любых возрастов на всех трибунах, розыгрыши призов и предматчевое шоу в чаше стадиона.

«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Игра пройдет в субботу, 23 октября, в 18:00 на стадионе «Лукойл Арена».