Теннисистка Анастасия Потапова проведет автограф-сессию перед матчем «Спартак» – «Локомотив»
Российская теннисистка, победительница турниров WTA и юниорского Уимблдона, а также преданная болельщица «Спартака» встретится с красно-белыми болельщиками завтра, на верхнем ярусе трибуны C.
Более того, перед игрой также пройдут автограф-сессии Руслана Нигматуллина (на нижнем ярусе трибуны С) и Романа Павлюченко (на нижнем ярусе трибуне D).
Также гостей стадиона ждут активности для любых возрастов на всех трибунах, розыгрыши призов и предматчевое шоу в чаше стадиона.
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Игра пройдет в субботу, 23 октября, в 18:00 на стадионе «Лукойл Арена».
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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