Тренер вратарей «Реала» о Лунине: «Пока Куртуа был травмирован, я анализировал с ним игру Андрея. Мы готовили недельный план вместе, а Лунин об этом не подозревал»
Украинский голкипер заменял бельгийца в основе мадридского клуба в прошлом сезоне, когда Куртуа получил травму.
«Пока Тибо лечился, я разговаривал с ним, иногда даже сразу после игры. Мы анализировали действия Андрея, чтобы сделать его лучше.
Я делился с ним своими данными и мнениями, Куртуа был внимателен – ему важно анализировать и улучшать команду. У нас были общие цели, а Лунин даже не подозревал, что это происходит.
Общими усилиями мы готовили план на неделю. Я видел одни вещи, а он – другие.
Все хотят играть, но для тренера важно, чтобы отношения в коллективе были хорошими и способствовали прогрессу каждого», – рассказал тренер вратарей «Реала» Луис Льопис в интервью Relevo.
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