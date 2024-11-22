Тренер вратарей «Реала» о Лунине: «Пока Куртуа был травмирован, я анализировал с ним игру Андрея. Мы готовили недельный план вместе, а Лунин об этом не подозревал»

Тренер вратарей «Реала» рассказал о работе Тибо Куртуа с Андреем Луниным.

Украинский голкипер заменял бельгийца в основе мадридского клуба в прошлом сезоне, когда Куртуа получил травму.

«Пока Тибо лечился, я разговаривал с ним, иногда даже сразу после игры. Мы анализировали действия Андрея, чтобы сделать его лучше.

Я делился с ним своими данными и мнениями, Куртуа был внимателен – ему важно анализировать и улучшать команду. У нас были общие цели, а Лунин даже не подозревал, что это происходит.

Общими усилиями мы готовили план на неделю. Я видел одни вещи, а он – другие.

Все хотят играть, но для тренера важно, чтобы отношения в коллективе были хорошими и способствовали прогрессу каждого», – рассказал тренер вратарей «Реала » Луис Льопис в интервью Relevo.

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