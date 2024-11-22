«Краснодар» возмужал. Хорошо поставлена игра, перестали пропускать. Начинают прессинговать на чужой половине». Колыванов о лидерстве «быков» в РПЛ
Игорь Колыванов высказался о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ.
После 15 туров «быки» лидируют в таблице, опережая «Зенит» на одно очко.
«Краснодар» в этом году возмужал. Сейчас у них хорошо организована и поставлена игра, а также перестали пропускать. Очень хорошо у них укомплектованы все линии, они не позволяют сопернику создавать практически ничего.
Просто раскрылась команда, все отрабатывают в обороне и атаке. С «Краснодаром» очень тяжело играть, они изначально начинают прессинговать на чужой половине», — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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