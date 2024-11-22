Пономарев о Батракове: «Рановато мы о нем заговорили, его уже возвели на пьедестал. Напрасно это делаем, еще возомнит о себе многое»
С 10 голами полузащитник «Локомотива» занимает первое место в списке бомбардиров Мир РПЛ.
«Рановато мы о нем заговорили, многие его уже возвели на какой-то пьедестал. Напрасно мы это делаем, еще возомнит о себе многое. Он неплохой парень, но ему нужно еще очень много работать над собой и своей психикой.
Многие молодые футболисты уже получают колоссальные деньги, это бывает тяжело выдержать. Это нарушает психику, а она у него еще до конца не сформирована. Он еще маленький, ему всего 19 лет.
Да, он забил гол в матче против Брунея, а с Сирией уже не вывез. Я его совсем не заметил в этой игре. Тут очень все сложно. Надо всегда быть собой недовольным и стремиться стать сильнее. А если человека все устраивает, то это конец», – сказал экс-футболист ЦСКА.
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