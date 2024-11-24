Матч «Нант» – «Гавр» прерван из-за фанатов хозяев. Болельщики попытались прорваться на поле и скандировали: «Мы вылетаем в Лигу 2»

Игра «Нант» – «Гавр» прервана из-за недовольства болельщиков.

L’Equipe передает, что на 2-й добавленной ко второму тайму минуте при счете 0:2 в пользу гостей фанаты хозяев предприняли попытку прорваться на поле. Из-за этого главный судья Жером Брисар остановил игру и предложил футболистам отправиться в раздевалки. Перед трибуной фанатов «Нанта » собралась полиция.

На протяжении нескольких минут служба безопасности пытались заставить фанатов вернуться на свои места.

Сообщается, что игра вряд ли возобновится. Судьи и другие лица сейчас обсуждают дальнейшие действия.

RMC Sport отмечает , что на 90-й минуте болельщики хозяев начали скандировать: «Мы вылетаем в Лигу 2».

На данный момент «Нант» набрал 10 очков и идет на 15-м месте.