Матч «Нант» – «Гавр» прерван из-за фанатов хозяев. Болельщики попытались прорваться на поле и скандировали: «Мы вылетаем в Лигу 2»
Игра «Нант» – «Гавр» прервана из-за недовольства болельщиков.
L’Equipe передает, что на 2-й добавленной ко второму тайму минуте при счете 0:2 в пользу гостей фанаты хозяев предприняли попытку прорваться на поле. Из-за этого главный судья Жером Брисар остановил игру и предложил футболистам отправиться в раздевалки. Перед трибуной фанатов «Нанта» собралась полиция.
На протяжении нескольких минут служба безопасности пытались заставить фанатов вернуться на свои места.
Сообщается, что игра вряд ли возобновится. Судьи и другие лица сейчас обсуждают дальнейшие действия.
RMC Sport отмечает, что на 90-й минуте болельщики хозяев начали скандировать: «Мы вылетаем в Лигу 2».
На данный момент «Нант» набрал 10 очков и идет на 15-м месте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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