«Не все могут выдержать конкуренцию с «Зенитом» в финансовом плане. Клуб берет футболистов откуда угодно, но раньше такой возможности не было». Баранник об РПЛ
«Класс игроков вырос. К сожалению, не все могут выдержать конкуренцию с «Зенитом» в финансовом плане. Понятно, что есть определенные прерогативы у тех, кто может покупать хороших иностранных футболистов.
Советский футбол был на очень высоком уровне — в 1988-м в финале чемпионата Европы и в 1986 году на чемпионате мира была очень сильная сборная. То же киевское «Динамо» выигрывало Кубок европейских чемпионов. Конкуренция есть всегда.
Сложно говорить, выше она сейчас или ниже, чем в наше время. Тогда были только советские футболисты, а сейчас появилась конкуренция внутри команды, которая выше, чем с другими командами. У «Зенита» есть возможность брать футболистов откуда угодно, но у ленинградского клуба раньше такой возможности не было. Тогда состав практически на 80% состоял из своих воспитанников», — сказал экс-игрок «Зенита».
После 15 туров петербургский клуб занимает в РПЛ 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий