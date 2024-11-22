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«Не все могут выдержать конкуренцию с «Зенитом» в финансовом плане. Клуб берет футболистов откуда угодно, но раньше такой возможности не было». Баранник об РПЛ

Дмитрий Баранник высказался о конкуренции в Мир РПЛ.

«Класс игроков вырос. К сожалению, не все могут выдержать конкуренцию с «Зенитом» в финансовом плане. Понятно, что есть определенные прерогативы у тех, кто может покупать хороших иностранных футболистов.

Советский футбол был на очень высоком уровне — в 1988-м в финале чемпионата Европы и в 1986 году на чемпионате мира была очень сильная сборная. То же киевское «Динамо» выигрывало Кубок европейских чемпионов. Конкуренция есть всегда. 

Сложно говорить, выше она сейчас или ниже, чем в наше время. Тогда были только советские футболисты, а сейчас появилась конкуренция внутри команды, которая выше, чем с другими командами. У «Зенита» есть возможность брать футболистов откуда угодно, но у ленинградского клуба раньше такой возможности не было. Тогда состав практически на 80% состоял из своих воспитанников», — сказал экс-игрок «Зенита».

После 15 туров петербургский клуб занимает в РПЛ 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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деньги
Дмитрий Баранник
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