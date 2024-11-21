Бенитес назвал Джеррарда лучшим, кого он тренировал: «Он мог забивать, хорошо играл головой, подавал угловые и бил издали, мог играть в защите на фланге. Со временем он все лучше понимал игру»
Рафаэль Бенитес тепло отозвался о Стивене Джеррарде.
«Он лучший игрок, которого я тренировал. Если говорить о его разносторонности, то он обладал силой, мог забивать, хорошо играл головой, использовал обе ноги, мог бить с дальней дистанции.
Он мог исполнять пенальти, хорошо подавал с угловых и штрафных. Он мог обороняться, если это было необходимо, как крайний защитник в Лиге чемпионов. Он был энергичен, хорошо тренировался, был профессионалом. Нюанс в том, что он был полузащитником типа «бокс-ту-бокс» и со временем все лучше понимал игру.
Позже он стал лучше выбирать позицию и принимать решения, но и с самого начала он был великолепен», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля», «Реала» и «Интера» в подкасте The Overlap.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Liverpool Echo
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