Скаут «Барселоны» считал, что Тчуамени «не создан для топ-клубов». Орельена изучали в 2020-м, он перешел в «Реал» в 2022-м
Экс-скаут «Барселоны» Боян Кркич рассказал, как оценивал Орельена Тчуамени.
«Я ездил просматривать его два или три раза, в матчах против «ПСЖ» и «Марселя».
В своих отчетах я всегда писал об одном: он сильный, мощный, агрессивно опекает соперника, иногда даже слишком, но ему недостает креативности», – сказал Кркич-старший в интервью Cadena SER, добавив, что из-за этого считал, что француз «не создан для топ-клубов».
Тчуамени с 2020 по 2022 год играл за «Монако», после чего присоединился к «Реалу».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: beIN Sports
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