Скаут «Барселоны» считал, что Тчуамени «не создан для топ-клубов». Орельена изучали в 2020-м, он перешел в «Реал» в 2022-м

Экс-скаут «Барселоны» Боян Кркич рассказал, как оценивал Орельена Тчуамени.

«Я ездил просматривать его два или три раза, в матчах против «ПСЖ» и «Марселя».

В своих отчетах я всегда писал об одном: он сильный, мощный, агрессивно опекает соперника, иногда даже слишком, но ему недостает креативности», – сказал Кркич-старший в интервью Cadena SER, добавив, что из-за этого считал, что француз «не создан для топ-клубов».

Тчуамени с 2020 по 2022 год играл за «Монако », после чего присоединился к «Реалу ».